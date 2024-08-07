В Киеве мужчина во время прогулки обнаружил минометную мину
Киев • УНН
Во время прогулки в Святошинском районе Киева мужчина нашел предмет, похожий на минометную мину. Полиция напомнила киевлянам правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов и призвала быть внимательными.
В одном из районов Киева мужчина во время прогулки обнаружил предмет, похожий на минометную мину, передает УНН со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"Накануне на линию 112 позвонил мужчина, который сообщил, что во время прогулки в Святошинском районе обнаружил предмет, похожий на минометную мину", - говорится в сообщении.
Правоохранители обеспечили охрану места происшествия и вызвали взрывотехников.
Киевлянам также напомнили, что необходимо делать в случае обнаружения боеприпасов или предметов похожих на взрывоопасные:
- сообщить о находке на горячую линию 112;
- предупредить о подозрительном предмете лиц, находящихся рядом и обозначить или огородить его;
- ожидать спасателей на безопасном расстоянии от опасного предмета.
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"Будьте внимательны и не пытайтесь обезвредить подозрительные предметы, прикоснуться к ним или переместить", - резюмировали в полиции.