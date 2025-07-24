Присвоение 2,2 млрд грн "Укртатнафты" окружением Коломойского: будут судить экс-председателя правления ПАО "Карпатское управление геофизических работ"

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя правления ПАО "Карпатское управление геофизических работ", который помогал завладеть средствами предприятия с государственной долей на более чем 2,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Прокуратура не называет имени подозреваемого, но судя по материалам дела речь идет о бывшем председателе правления ЧАО "КУГР" - Владимире Киселе.

По данным следствия, должностное лицо играло ключевую роль в реализации масштабной преступной схемы, организованной олигархом Игорем Коломойским, который в прошлом имел фактический контроль над ПАО "Укрнафта", и действовал по разработанному им плану завладения средствами.

По версии следствия, организованная группа была создана с целью завладения средствами участников договора о совместной инвестиционной деятельности, в том числе ПАО "Укрнафта".

Общая сумма ущерба, нанесенного в результате реализации схемы, превышает 2,2 млрд грн, указали в прокуратуре.

В рамках этой схемы председатель правления ПАО "Карпатское управление геофизических работ", будучи должностным лицом, заключал заведомо фиктивные договоры на проведение геолого-тематических и сейсморазведочных работ. Работы фактически не выполнялись, однако на основании поддельных актов предприятие получало денежные средства, которые перечислялись на счета подконтрольной структуры. Собранные материалы свидетельствуют, что этими средствами распоряжалась организованная группа в интересах ее участников, включая инициатора схемы - говорится в сообщении ОГП.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенном как соисполнителем в составе организованной группы, а также в служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Из-за уклонения от следствия его объявили в международный розыск, а материалы досудебного расследования в отношении него выделены в отдельное производство. Сейчас специальное досудебное расследование завершено. После завершения ознакомления с материалами производства адвокатами подозреваемого обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним

В июне 2023 года СБУ разоблачила бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Михаила Кипермана на присвоении почти 600 млн грн "Укртатнафты".

В мае этого года экс-главу "Укртатнафты" Павла Овчаренко объявили в международный розыск по уголовному делу о завладении топливом на 5,8 млрд гривен.