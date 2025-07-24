Привласнення 2,2 млрд грн "Укртатнафти" оточенням Коломойського: судитимуть ексголову правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт"

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт", який допомагав заволодіти коштами підприємства з державною часткою на понад 2,2 млрд грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Прокуратури не називають імені підозрюваного, але судячи із матеріалів справи йдеться про колишнього голову правління ПРАТ "КУГР" - Володимира Кіселя.

За даними слідства, посадовець відігравав ключову роль у реалізації масштабної злочинної схеми, організованої олігархом Ігорем Коломойським, який у минулому мав фактичний контроль над ПАТ "Укрнафта", та діяв за розробленим нею планом заволодіння коштами.

За версією слідства, організована група була створена з метою заволодіння коштами учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, у тому числі ПАТ "Укрнафта".

Загальна сума збитків, завданих у результаті реалізації схеми, перевищує 2,2 млрд грн, вказали у прокуратурі.

У межах цієї схеми голова правління ПАТ "Карпатське управління геофізичних робіт", будучи службовою особою, укладав завідомо фіктивні договори на проведення геолого-тематичних та сейсморозвідувальних робіт. Роботи фактично не виконувались, однак на підставі підроблених актів підприємство отримувало грошові кошти, які перераховувались на рахунки підконтрольної структури. Зібрані матеріали свідчать, що цими коштами розпоряджалась організована група в інтересах її учасників, включно з ініціатором схеми - йдеться у повідомленні ОГП.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому як співвиконавцем у складі організованої групи, а також у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

Через ухилення від слідства його оголосили в міжнародний розшук, а матеріали досудового розслідування щодо нього виділено в окреме провадження. Наразі спеціальне досудове розслідування завершено. Після завершення ознайомлення з матеріалами провадження адвокатами підозрюваного обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо

У червні 2023 року СБУ викрила бізнес-партнера олігарха Ігоря Коломойського Михайла Кіпермана на привласненні майже 600 млн грн "Укртатнафти".

У травні цього року ексголову "Укртатнафти" Павла Овчаренка оголосили в міжнародний розшук у кримінальній справі про заволодіння пальним на 5,8 млрд гривень.