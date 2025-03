Присуждена Нобелевская премия по химии: детали

Детали

Нобелевскую премию по химии за 2021 год присудили Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану “за развитие асимметричного органокатализа”. В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что долгое время считалось возможным использовать в качестве катализаторов только металлы и ферменты, однако около 20 лет назад Лист и Макмиллан независимо друг от друга разработали третий тип катализа — с использованием каркаса из атомов углерода, к которому могут присоединяться атомы более активных элементов, в том числе кислорода, серы или фосфора. Такие катализаторы, безвредны для окружающей среды и при этом дешевы в производстве.

“Эта концепция катализа настолько же проста, насколько и гениальна, и факт в том, что многие люди задавались вопросом, почему мы не думали об этом раньше”, — подчеркнул председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист.

В Нобелевском комитет особо отметили, что работы Листа и Макмиллана показали, что органические катализаторы могут использоваться для запуска множества химических реакций. Используя их, ученые могут более эффективно создавать новые медицинские препараты или повышать КПД солнечных батарей.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

Дополнение

В 2020 году премия досталась биохимикам — Дженнифер Дудне и Эммануэль Шарпантье, за развитие технологии CRISPR/Cas9, которая позволяет точечно редактировать ДНК.

Нобелевская премия-2021

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

5 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике за работы по моделированию климата Земли (немцу Клаусу Хассельманну и американцу Сюкуро Манабе), и второй половины “за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных” (итальянцу Джорджо Паризи).