Присуджено Нобелівську премію з хімії: деталі

Нобелівську премію з хімії за 2021 рік присудили Бенджаміну Лісту і Девіду Макміллану “за розвиток асиметричного органокаталізу”. У повідомленні Нобелівського комітету наголошується, що довгий час вважалося можливим використовувати в якості каталізаторів тільки метали і ферменти, проте близько 20 років тому Ліст і Макміллан незалежно один від одного розробили третій тип каталізу — з використанням каркасу з атомів вуглецю, до якого можуть приєднуватися атоми більш активних елементів, в тому числі кисню, сірки або фосфору. Такі каталізатори, нешкідливі для навколишнього середовища і при цьому дешеві у виробництві.

“Ця концепція каталізу настільки ж проста, наскільки і геніальна, і факт в тому, що багато людей задавалися питанням, чому ми не думали про це раніше”, — підкреслив голова Нобелівського комітету з хімії Йохан Аквіст.

У Нобелівському комітеті особливо відзначили, що роботи Ліста і Макміллана показали, що органічні каталізатори можуть використовуватися для запуску безлічі хімічних реакцій. Використовуючи їх, вчені можуть більш ефективно створювати нові медичні препарати або підвищувати ККД сонячних батарей.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David WC MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2 021

Доповнення

У 2020 році премія дісталася біохімікам — Дженніфер Дудні і Еммануелю Шарпантьє, за розвиток технології CRISPR/Cas9, яка дозволяє точково редагувати ДНК.

Нобелівська премія-2021

У нинішньому році Нобелівський тиждень почався 4 жовтня, у понеділок: були оголошені лауреати премії з фізіології і медицини. Ними стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян, чиї роботи дозволили вченим зрозуміти, як ініціюються нервові імпульси, які дозволяють людям сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього, і використовувати знання для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.

5 жовтня було оголошено про присудження половини Нобелівської премії з фізики за роботи по моделюванню клімату Землі (німцеві Клаусу Хассельманну і американцеві Сюкуро Манабе), і другої половини “за відкриття того, як безладність і флуктуації взаємодіють в фізичних системах — у масштабах від атомних до планетарних” (італійцеві Джорджо Парізі).