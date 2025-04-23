В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв
Киев • УНН
Ночью вражеские беспилотники нанесли удары по жилым районам Харькова, вызвав пожары и разрушения. Спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий.
В Харькове продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Ночью вражеские аппараты нанесли удары по жилой инфраструктуре города, что привело к значительным повреждениям и возгоранию зданий в нескольких районах.
По предварительным данным, обошлось без погибших и травмированных.
На местах попаданий работают спасатели и коммунальные службы, которые продолжают тушение очагов огня и расчистку завалов.
Городские власти призывают жителей не приближаться к местам прилетов, соблюдать правила безопасности и внимательно следить за официальной информацией.
Напомним
В Харькове было зафиксировано несколько ударов вражеских беспилотников по жилому району.
В Харькове вражеские беспилотники вызвали пожары в жилом районе23.04.25, 01:38 • 1220 просмотров