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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Ночью вражеские беспилотники нанесли удары по жилым районам Харькова, вызвав пожары и разрушения. Спасатели и коммунальные службы работают на местах попаданий.

В Харькове ликвидируют последствия массированных ударов по жилой инфраструктуре: предварительно, без жертв

В Харькове продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Ночью вражеские аппараты нанесли удары по жилой инфраструктуре города, что привело к значительным повреждениям и возгоранию зданий в нескольких районах.

По предварительным данным, обошлось без погибших и травмированных.

На местах попаданий работают спасатели и коммунальные службы, которые продолжают тушение очагов огня и расчистку завалов.

Городские власти призывают жителей не приближаться к местам прилетов, соблюдать правила безопасности и внимательно следить за официальной информацией.

Напомним

В Харькове было зафиксировано несколько ударов вражеских беспилотников по жилому району.

В Харькове вражеские беспилотники вызвали пожары в жилом районе23.04.25, 01:38 • 1220 просмотров

Юлия Котвицкая

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