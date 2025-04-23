У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 18876 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 39497 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 71318 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 82112 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 103091 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 158393 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 120813 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 226598 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 119394 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85429 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+14°
0м/с
49%
751 мм
Популярнi новини

У Білому домі підтвердили, що Віткофф знову зустрінеться з путіним цього тижня

22 квітня, 18:10 • 5672 перегляди

У Харкові через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 11

22 квітня, 18:12 • 10309 перегляди

Унаслідок атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 38 - ОВА

22 квітня, 18:58 • 4316 перегляди

В Одесі пролунали вибухи - міський голова

22 квітня, 19:56 • 3876 перегляди

Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post

01:42 • 7540 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 44233 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 71320 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 66035 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 158395 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 127275 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 15024 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 15512 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 46433 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 38064 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 83638 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

Київ • УНН

 • 274 перегляди

Вночі ворожі безпілотники завдали ударів по житлових районах Харкова, спричинивши пожежі та руйнування. Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях влучань.

У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв

У Харкові тривають роботи з ліквідації пожеж і розбору завалів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Уночі ворожі апарати завдали ударів по житловій інфраструктурі міста, що призвело до значних пошкоджень і займання будівель у кількох районах.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і травмованих.

На місцях влучань працюють рятувальники та комунальні служби, які продовжують гасіння осередків вогню та розчищення завалів.

Міська влада закликає мешканців не наближатися до місць прильотів, дотримуватись правил безпеки й уважно стежити за офіційною інформацією.

Нагадаємо

У Харкові було зафіксовано декілька ударів ворожих безпілотників по житловому району.

У Харкові ворожі безпілотники спричинили пожежі в житловому районі23.04.25, 01:38 • 1244 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна
Харків
Brent
$67.83
Bitcoin
$92,877.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,364.14
Ethereum
$1,790.77