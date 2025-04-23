У Харкові ліквідовують наслідки масованих ударів по житловій інфраструктурі: попередньо, без жертв
Київ • УНН
Вночі ворожі безпілотники завдали ударів по житлових районах Харкова, спричинивши пожежі та руйнування. Рятувальники та комунальні служби працюють на місцях влучань.
У Харкові тривають роботи з ліквідації пожеж і розбору завалів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Уночі ворожі апарати завдали ударів по житловій інфраструктурі міста, що призвело до значних пошкоджень і займання будівель у кількох районах.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих і травмованих.
На місцях влучань працюють рятувальники та комунальні служби, які продовжують гасіння осередків вогню та розчищення завалів.
Міська влада закликає мешканців не наближатися до місць прильотів, дотримуватись правил безпеки й уважно стежити за офіційною інформацією.
Нагадаємо
У Харкові було зафіксовано декілька ударів ворожих безпілотників по житловому району.
У Харкові ворожі безпілотники спричинили пожежі в житловому районі23.04.25, 01:38 • 1244 перегляди