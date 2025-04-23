У Харкові ворожі безпілотники спричинили пожежі в житловому районі
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано три удари ворожих безпілотників по житловому району. На місцях влучань працюють рятувальники, інформація щодо жертв уточнюється.
У Харкові ворожі безпілотники вдарили по житловому району, внаслідок чого спалахнули пожежі. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Харків знову опинився під ворожим вогнем.
За попередніми даними, три удари були завдані у тому одному районі міста. На місцях "прильотів" працюють рятувальники.
Попередньо відомо, що для атаки окупанти застосували ударні безпілотники. Місцева влада та екстрені служби перевіряють наявність руйнувань та постраждалих.
Поки що точних даних щодо кількості жертв чи поранених немає. Мешканців закликають залишатися в укриттях, адже загроза повторних атак усе ще не минула.
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