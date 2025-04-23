В Харькове вражеские беспилотники вызвали пожары в жилом районе
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано три удара вражеских беспилотников по жилому району. На местах попаданий работают спасатели, информация о жертвах уточняется.
В Харькове вражеские беспилотники ударили по жилому району, в результате чего вспыхнули пожары. Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Харьков снова оказался под вражеским огнем.
По предварительным данным, три удара были нанесены в том же одном районе города. На местах "прилетов" работают спасатели.
Предварительно известно, что для атаки оккупанты применили ударные беспилотники. Местные власти и экстренные службы проверяют наличие разрушений и пострадавших.
Пока точных данных о количестве жертв или раненых нет. Жителей призывают оставаться в укрытиях, ведь угроза повторных атак все еще не миновала.
Напомним
Ранее Воздушные Силы предупреждали об обнаружении вражеских угроз в воздушном пространстве Харьковской области.
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 10 человек 22.04.25, 18:04 • 6938 просмотров