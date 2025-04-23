В Харькове вражеские беспилотники вызвали пожары в жилом районе

В Харькове вражеские беспилотники ударили по жилому району, в результате чего вспыхнули пожары. Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Харьков снова оказался под вражеским огнем.

По предварительным данным, три удара были нанесены в том же одном районе города. На местах "прилетов" работают спасатели.

Предварительно известно, что для атаки оккупанты применили ударные беспилотники. Местные власти и экстренные службы проверяют наличие разрушений и пострадавших.

Пока точных данных о количестве жертв или раненых нет. Жителей призывают оставаться в укрытиях, ведь угроза повторных атак все еще не миновала.

Напомним

Ранее Воздушные Силы предупреждали об обнаружении вражеских угроз в воздушном пространстве Харьковской области.

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 10 человек