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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пристайко: взаимодействие Украины с НАТО не пострадало из-за Венгрии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. К саммиту Украина-НАТО в июле проблему с Венгрией должны решить. Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко в эфире "5 канала", передает УНН.

Пристайко: взаимодействие Украины с НАТО не пострадало из-за Венгрии

"В НАТО существуют вещи, которые сейчас, несмотря на проблему с Венгрией, происходят ежедневно. Наше взаимодействие с НАТО, включая Венгрию, кстати, не пострадало. Политические встречи - выше уровня посла не происходят. То есть министры и президенты не заседают, пока что. Мы считаем, что все-таки до июля, - а 11-12-го будет саммит, - нам удастся разблокировать эту проблему. Потому что Порошенко уже приглашен в Брюссель на заседание всех глав государств, посвященное операции в Афганистане, и мы берем участие в ней тоже... " - сказал Пристайко.

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На вопрос, будет ли эта встреча декларативной, глава миссии ответил: "В отличие от многих организаций, НАТО - довольно специфическая и прямолинейна. После таких решений - принимают военных".

Напомним, в НАТО похвалили Украину за прогресс и напомнили о реформах.

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