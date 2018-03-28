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У новому приміщенні НАТО Україну розташували поряд з Росією - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Україна не матиме офісу у новій штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, до якої переїжджають керівні органи Альянсу. Про це в коментарі УНН розповів посол України в НАТО Вадим Пристайко.

“Насправді, представництво України не переїжджає у нову штаб-квартиру НАТО. Штаб-квартира, дійсно, переїжджає, вона уже почала це: переїжджають нації, міжнародний штаб, у це нове обладнане приміщення, побудоване за всіма сучасними технологіями — освітленням, підігрівом і таке інше. На жаль, українська місія не буде розташовуватись у цьому новому, надсучасному приміщені”, — розповів посол.

Він зазначив, що лише представництва членів НАТО і союзних держав переїжджають в основний, оновлений офіс.

“Рішення було прийняте ще, здається, у 2010 році, про те, що лише союзники і міжнародний штаб. Тобто, Україні було б непогано стати членом НАТО для того, щоб переїхати. Ми будемо знаходитись десь за кілометр від нового приміщення, в одному з приміщень, в яких зараз розташовані агентства, навіть не НАТО, і це прикро”, — сказав він.

За словами Пристайка, через те, що політична ситуація у 2010 році відрізнялась від нинішньої, розташування офісів країн-партнерів має суттєві недоліки.

“У нас теж є проблеми, тому що всі країни-партнери будуть жити в одному приміщенні, наразі місія шукає нові варіанти забезпечення, тому що станом на 2010 рік, так сталось, що ми мали знаходитись в одному коридорі з Російською делегацією. Очевидно, цього не відбудеться — я зайняв тверду позицію, зараз ми намагаємось змінити цю домовленість, якій вже близько 8 років. На жаль, вона не враховувала війну і все інше”, — зауважив посол.

Наразі у приміщенні з українським представництвом знаходиться багато країн-партнерів та партнерські організації НАТО — зокрема, валютні, фінансові підрозділи і т.п.

“Поруч з нами знаходяться представництва Молдови, Казахстану, Австрії — всіх, хто не є членами НАТО. Така сама тенденція збережеться і в новому приміщенні, до якого переїжджаємо ми. Доля старого приміщення НАТО ще не зрозуміла, воно якраз знаходиться між будівлею, де будемо ми, і новим яскравим приміщенням Альянсу”, — додав Пристайко.

Нагадаємо, 19 березня керівні органи НАТО розпочали переїзд до нового приміщення в Брюсселі після кількох затримок, викликаних технічними проблемами.

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