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В новом помещении НАТО Украину разместили рядом с Россией - посол

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украины не будет офиса в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в которую переезжают органы Альянса. Об этом в комментарии УНН рассказал посол Украины в НАТО Вадим Пристайко.

"На самом деле, представительство Украины не переезжает в новую штаб-квартиру НАТО. Штаб-квартира действительно переезжает, она уже начала это: переезжают нации, международный штаб в это новое оборудованное помещение, построенное по всем современным технологиям - освещением, подогревом и так далее. К сожалению, украинская миссия не будет располагаться в этом новом, сверхсовременному помещении", - рассказал посол.

Он отметил, что только представительства НАТО и союзных государств переезжают в основной, обновленный офис.

"Решение было принято еще, кажется, в 2010 году, о том, что только союзники и международный штаб. То есть, Украине было бы неплохо стать членом НАТО для того, чтобы переехать. Мы будем находиться где-то в километре от нового помещения, в одном из помещений, в которых сейчас расположены агентства, даже не НАТО, и это обидно", - сказал он.

По словам Пристайко, потому, что политическая ситуация в 2010 году отличалась от нынешней, расположение офисов стран-партнеров имеет существенные недостатки.

"У нас тоже есть проблемы, потому что все страны-партнеры будут жить в одном помещении, пока миссия ищет новые варианты обеспечения, так что по состоянию на 2010 год, так случилось, что мы должны находиться в одном коридоре с Российской делегацией. Очевидно, этого не произойдет - я занял твердую позицию, сейчас мы пытаемся изменить эту договоренность, которой уже около 8 лет. К сожалению, она не учитывала войну и все остальное", - отметил посол.

Сейчас в помещении с украинским представительством находится много стран-партнеров и партнерские организации НАТО - в частности, валютные, финансовые подразделения и т.п.

"Рядом с нами находятся представительства Молдовы, Казахстана, Австрии - всех, кто не является членами НАТО. Такая же тенденция сохранится и в новом помещении, к которому переезжаем мы. Судьба старого помещения НАТО еще не понятна, оно как раз находится между зданием, где будем мы, и новым ярким помещения Альянса", - добавил Пристайко.

Напомним, 19 марта органы НАТО начинают переезд в новое помещение в Брюсселе после нескольких задержек, вызванных техническими проблемами.

Украинские Национальные Новости

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