Пристайко: взаємодія України з НАТО не постраждала через Угорщину
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. До саміту Україна-НАТО в липні проблему з Угорщиною мають розв'язати. Про це заявив голова місії України при НАТО Вадим Пристайко в ефірі "5 каналу", передає УНН.
"У НАТО існують речі, які зараз, незважаючи на проблему з Угорщиною, відбуваються щоденно. Наша взаємодія з НАТО, включаючи й Угорщину, до речі, не постраждала. Політичні зустрічі – вище рівня посла не відбуваються. Тобто міністри і президенти не засідають, поки що. Ми вважаємо, що все-таки до липня, – а 11-12-го буде саміт, – нам вдасться розблокувати цю проблему. Бо Порошенко вже запрошений у Брюссель на засідання всіх глав держав, що присвячено операції в Афганістані, і ми беремо участь у ній теж…" - сказав Пристайко.
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На запитання, чи буде ця зустріч декларативною, голова місії відповів: "На відміну від багатьох організацій, НАТО – доволі специфічна та прямолінійна. Після таких рішень – ухвалюють військових".
Нагадаємо, у НАТО похвалили Україну за прогрес і нагадали про реформи.