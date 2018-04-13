У НАТО похвалили Україну за прогрес і нагадали про реформи

“Я рада мати шанс зараз говорити з вами, тому що було досягнено великого прогресу в плані реформ за останній рік (в Україні — ред.). Я рада побачити, що мої ремарки були почуті, Закон про національну безпеку пройшов перше читання. І це дуже важливо”, — сказала вона.

У НАТО сподіваються, що законопроект врешті буде прийнято, зазначила заступник Генсекретаря НАТО.

“Окрім цього законопроекту, який є частиною основної роботи НАТО, наші експерти працюють з вашими фахівцями — крім завдань національної безпеки та оборони, і ми також хочемо, щоб ви працювали над іншими важливими питаннями: здоров’ям, освітою та добробутом українського народу. І це вражаюче, що ми маємо можливість тут стояти і бути свідками, що з минулого року тут була така стійкість до серйозного робочого середовища у Києві. Тут будуть можливості пройти через програму реформ, це дуже важливо,” — підкреслила вона.

Як повідомляв УНН, в НАТО назвали умови для подальшого розвитку України.