В НАТО похвалили Украину за прогресс и напомнили о реформах

"Я рада иметь шанс сейчас говорить с вами, потому что был достигнут большой прогресс в плане реформ за последний год (в Украине - ред.). Я рада увидеть, что мои ремарки были услышаны, Закон о национальной безопасности прошел первое чтение. И это очень важно", - сказала она.

В НАТО надеются, что законопроект в конце концов будет принят, отметила заместитель генсекретаря НАТО.

"Кроме этого законопроекта, который является частью основной работы НАТО, наши эксперты работают с вашими специалистами - кроме задач национальной безопасности и обороны, и мы также хотим, чтобы вы работали над другими важными вопросами: здоровьем, образованием и благосостоянием украинского народа. И это поразительно, что мы имеем возможность здесь стоять и быть свидетелями, что с прошлого года здесь была такая устойчивое стремление к серьезной рабочей среде в Киеве. Здесь будут возможности пройти через программу реформ, это очень важно", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, в НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины.