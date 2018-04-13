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В НАТО похвалили Украину за прогресс и напомнили о реформах

В НАТО похвалили Украину за прогресс и напомнили о реформах

Киев  •  УНН

 • 9971 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В НАТО напомнили, что, кроме безопасности, Украина должна помнить и о других реформах. Об этом сказала заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемоллер, выступая на 11-м Киевском форуме, передает корреспондент УНН.

"Я рада иметь шанс сейчас говорить с вами, потому что был достигнут большой прогресс в плане реформ за последний год (в Украине - ред.). Я рада увидеть, что мои ремарки были услышаны, Закон о национальной безопасности прошел первое чтение. И это очень важно", - сказала она.

В НАТО надеются, что законопроект в конце концов будет принят, отметила заместитель генсекретаря НАТО.

"Кроме этого законопроекта, который является частью основной работы НАТО, наши эксперты работают с вашими специалистами - кроме задач национальной безопасности и обороны, и мы также хотим, чтобы вы работали над другими важными вопросами: здоровьем, образованием и благосостоянием украинского народа. И это поразительно, что мы имеем возможность здесь стоять и быть свидетелями, что с прошлого года здесь была такая устойчивое стремление к серьезной рабочей среде в Киеве. Здесь будут возможности пройти через программу реформ, это очень важно", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, в НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины.

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