В НАТО назвали умови для подальшого розвитку України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Окрім боротьби з зовнішньою агресією на Донбасі і в Криму, в Україні іде не менш важлива боротьба з корупцією. Таку думку висловила Постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчісон під час 11-го Київського безпекового форуму, передає УНН.
"Тільки боротьба з корупцією, становлення демократичних інституцій, включаючи незалежну судову систему і антикорупційні суди закладе довгострокові засади для боротьби з зовнішнім втручанням і розвитку України, як сучасної європейської держави", - вважає представниця США.
Як повідомляв УНН, українська сторона запевнила Європарламент щодо прийняття закону про Антикорупційний суд у травні, найпізніше - червні цього року.