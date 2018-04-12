В НАТО назвали условия для дальнейшего развития Украины

"Только борьба с коррупцией, становление демократических институтов, включая независимую судебную систему и антикоррупционные суды заложит долгосрочные основы для борьбы с внешним вмешательством и развития Украины как современного европейского государства", - считает представитель США.

Как сообщал УНН, украинская сторона заверила Европарламент о принятии закона о Антикоррупционный суд в мае, самое позднее - июне этого года.