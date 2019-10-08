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Пристайко рассказал при каких условиях возможен "Кипрский сценарий" на Донбассе

Киев • УНН

 • 26314 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал при каких условиях Украина пойдет на так называемый "Кипрский сценарий". Об этом Пристайко сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Пристайко рассказал при каких условиях возможен "Кипрский сценарий" на Донбассе

“Если не выполняется Минский процесс и мы теряем людей, теряем деньги, тогда надо обращаться к мировому сообществу. Если мы не можем справиться, то нужна некая третья сила. Третий трек будет — когда мы ничего не сможем сделать и надо будет идти по “Кипрскому сценарию”, — сказал Пристайко.

Он добавил, что команда президента Украины Владимира Зеленского стремится решить ситуацию, которая несколько лет находится в подвешенном состоянии.

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Ранее Пристайко заявил, что не видит заинтересованности Путина во встрече в нормандском формате. А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать после нормандского формата.

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