Україна має план "Б" на випадок невдачі формули Штайнмайєра

"Формула Штайнмайєра сама по собі, як ми багато разів пояснювали, ще не означає нічого, поки нема цих двох законів – закону про проведення виборів і закону про особливий статус. Найважливіше те, якими будуть ці закони. Сама формула лише пояснює, яким чином вони будуть застосовуватись", - сказав міністр.

З його слів, ці закони мають узгодити українське суспільство, народні депутати.

"Коли ці закони будуть, з цього ми будемо знати, яким чином ми рухаємось далі… Поки, до цього моменту, поки не буде зрозуміло, які є червоні лінії, які можливості компромісу є у наших депутатів, наших експертів в руках, важко говорити про те, якими будуть результати зустрічі. Що стосується того, чи є у нас плани "В", "С" і "D" - так, дійсно, у нас у наявності ці плани", - сказав Пристайко.

Водночас він додав, що їх не будуть обговорювати, поки "у нас є можливість та, яка буде обговорюватись зараз лідерами нормандської четвірки".

Як повідомляв УНН, напередодні учасники акції проти формули Штайнмайєра прийшли під офіс Президента.