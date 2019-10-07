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Україна має план "Б" на випадок невдачі формули Штайнмайєра

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Якщо формула Штайнмайєра на Донбасі не спрацює, на такий випадок Україна має запасні плани. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсем, передає кореспондент УНН.

Україна має план "Б" на випадок невдачі формули Штайнмайєра

"Формула Штайнмайєра сама по собі, як ми багато разів пояснювали, ще не означає нічого, поки нема цих двох законів – закону про проведення виборів і закону про особливий статус. Найважливіше те, якими будуть ці закони. Сама формула лише пояснює, яким чином вони будуть застосовуватись", - сказав міністр.

З його слів, ці закони мають узгодити українське суспільство, народні депутати.

"Коли ці закони будуть, з цього ми будемо знати, яким чином ми рухаємось далі… Поки, до цього моменту, поки не буде зрозуміло, які є червоні лінії, які можливості компромісу є у наших депутатів, наших експертів в руках, важко говорити про те, якими будуть результати зустрічі. Що стосується того, чи є у нас плани "В", "С" і "D" - так, дійсно, у нас у наявності ці плани", - сказав Пристайко.

Водночас він додав, що їх не будуть обговорювати, поки "у нас є можливість та, яка буде обговорюватись зараз лідерами нормандської четвірки".

Як повідомляв УНН, напередодні учасники акції проти формули Штайнмайєра прийшли під офіс Президента.

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