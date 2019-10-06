Учасники акції проти формули Штайнмайєра прийшли під офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Учасники столичної акції проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод рушили з Майдану незалежності на Банкову. Наразі вони перебувають під Офісом Президента, передає УНН.
Станом на 15:00 під Офісом зібралось декілька тисяч осіб. Вони галасують “Ні капітуляції” та “одна єдина соборна Україна”. Під ОП чергують правоохоронці.
Раніше у МВС повідомили, що на Майдан на акцію протесту вийшло близько 10 тисяч людей.
Як повідомляв УНН, у неділю в Києві декілька тисяч людей зібрались на Майдані Незалежності на віче, яке скликали активісти з “Руху опору”, що протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод.