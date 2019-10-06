МВС: на Майдані зібралось близько десяти тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Наразі на Майдані Незалежності близько 10 тисяч осіб беруть участь в акції проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод. Про це повідомляє у Twitter пресслужба МВС України, передає УНН.
“Правоохоронці стежать за порядком під час заходів на Майдані Незалежності. На службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу, та військовослужбовців НГУ. Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько 10 тисяч осіб. Порушень не зафіксовано”, — інформують у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, у неділю в Києві декілька тисяч людей зібрались на Майдані Незалежності на віче, яке скликали активісти з “Руху опору”, що протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод.