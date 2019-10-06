Люди зібралися на віче в центрі Києва проти формули Штайнмайєра
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Декілька тисяч людей зібрались на Майдані Незалежності у Києві на віче, яке скликали активісти з “Руху опору”, що протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод, передає кореспондент УНН.
Так, початок віче був заявлений на 12:00, але натовп людей почав стягуватись до центральної площі з самого ранку. Наразі на сцені, встановленій в центрі Майдану, виступають музиканти. Люди сканують “Слава Україні”.
Багато хто прийшов з українськими прапорами, є і прапори НАТО. Люди принесли плакати з написом “Ні капітуляції”.
Варто додати, що активісти, які протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод, оголосили про створення Руху опору капітуляції і скликали віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00.
О 12:05 музиканти зі сцени оголосили, що віче розпочнеться о 12:20.