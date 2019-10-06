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Люди собрались на вече в центре Киева против формулы Штайнмайера

Киев • УНН

 • 35475 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Несколько тысяч человек собрались на Майдане Независимости в Киеве на вече, которое созвали активисты из “Движения сопротивления”, протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений, передает корреспондент УНН.

Люди собрались на вече в центре Киева против формулы Штайнмайера

Так, начало вече был заявлен на 12:00, но толпа людей начал взиматься к центральной площади с самого утра. Сейчас на сцене, установленной в центре Майдана, выступают музыканты. Люди сканируют “Слава Украине”.

Многие пришли с украинскими флагами, есть и флаги НАТО. Люди принесли плакаты с надписью “Нет капитуляции”.

Стоит добавить, что активисты, которые протестуют против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений, объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созвали вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.

В 12:05 музыканты со сцены объявили, что вече начнется в 12:20.

Украинские Национальные Новости

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