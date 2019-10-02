Активісти створили Рух опору капітуляції і скликають віче на Майдані у Києві

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Активісти, які протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод, оголосили про створення Руху опору капітуляції і скликають віче на Майдані Незалежності у Києві у неділю, 6 жовтня, о 12:00. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Захисти Україну" у Facebook.