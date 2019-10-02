Мітинг під Офісом Президента: Зеленський не вийшов до активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Під Офісом Президента України завершився мітинг. Тисячі активістів скандували гасла та вимагали від Президента Володимира Зеленського відповісти на їх заклики, але він до них так і не вийшов, передає УНН.
Розпочавши мітинг на Майдані Незалежності, активісти пізніше піднялись на Банкову, аби під вікнами Президента озвучити свої вимоги.
За даними організаторів, мітингувальників було від 7 до 10 тис. Вони скандували гасла, співали пісень і розгортали банери.
Проте Президент України Володимир Зеленський до них так і не вийшов.
Правоохоронці, які слідкували за правопорядком, назвати точну кількість учасників акції не змогли, але відзначили, що акція була мирною і пройшла без порушень.
Нагадаємо, 1 жовтня під Офісом Президента на акцію протесту зібралося сотні людей,зокрема, представники різних політичних та громадських формувань — “Нацкорпус”, “Нацдружини”, ВО “Свобода”.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.