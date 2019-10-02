Митинг под Офисом Президента: Зеленский не вышел к активистам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Под Офисом Президента Украины завершился митинг. Тысячи активистов скандировали лозунги и требовали от Президента Владимира Зеленского ответить на их призывы, но он к ним так и не вышел, передает УНН.
Начав митинг на Майдане Независимости, активисты позже поднялись на Банковую, чтобы под окнами Президента озвучить свои требования.
По данным организаторов, митингующих было от 7 до 10 тыс. Они скандировали лозунги, пели песни и разворачивали баннеры.
Однако Президент Украины Владимир Зеленский к ним так и не вышел.
Правоохранители, которые следили за правопорядком, назвать точное количество участников акции не смогли, но отметили, что акция была мирной и прошла без нарушений.
Напомним, 1 октября во Офисом Президента на акцию протеста собралось сотни людей, в частности, представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".
Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.