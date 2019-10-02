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Митинг под Офисом Президента: Зеленский не вышел к активистам

Киев • УНН

 • 22266 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Под Офисом Президента Украины завершился митинг. Тысячи активистов скандировали лозунги и требовали от Президента Владимира Зеленского ответить на их призывы, но он к ним так и не вышел, передает УНН.

Митинг под Офисом Президента: Зеленский не вышел к активистам

Начав митинг на Майдане Независимости, активисты позже поднялись на Банковую, чтобы под окнами Президента озвучить свои требования.

По данным организаторов, митингующих было от 7 до 10 тыс. Они скандировали лозунги, пели песни и разворачивали баннеры.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский к ним так и не вышел.

Правоохранители, которые следили за правопорядком, назвать точное количество участников акции не смогли, но отметили, что акция была мирной и прошла без нарушений.

Напомним, 1 октября во Офисом Президента на акцию протеста собралось сотни людей, в частности, представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".

Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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