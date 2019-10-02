"Ні - капітуляції": активісти із Майдану рушили до Офісу Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Мітингувальники, які вийшли на акцію “Ні капітуляції!” у Києві, вирушили з Майдану Незалежності до Офісу Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.
Відзначимо, що під час акції активісти виголосили низку вимог:
за жодних умов не допустити надання “особливого статусу” окупованим територіям ні за т. зв. формулою Штайнмаєра, ні шляхом внесення змін до законодавства України;
притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини;
проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації та перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, на співпрацю з окупаційним московським режимом, на лояльність до України та відповідність статусу громадянина України;
скасувати Закон України про особливий статус Донбасу як такий, що суперечить Конституції і несе пряму загрозу українському суверенітету (чинний до 31 грудня 2019 р.);
прийняття закону щодо проведення комплексу заходів стосовно деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим;
та ін.
Відзначимо, що від початку акції кількість активістів зросла, орієнтовно, до двох тисяч осіб.
Нагадаємо, 1 жовтня під Офісом Президента на акцію протесту зібралося сотні людей,зокрема, представники різних політичних та громадських формувань — “Нацкорпус”, “Нацдружини”, ВО “Свобода”.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.