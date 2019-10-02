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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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"Ні - капітуляції": активісти із Майдану рушили до Офісу Зеленського

Київ • УНН

 • 15119 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Мітингувальники, які вийшли на акцію “Ні капітуляції!” у Києві, вирушили з Майдану Незалежності до Офісу Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

"Ні - капітуляції": активісти із Майдану рушили до Офісу Зеленського

Відзначимо, що під час акції активісти виголосили низку вимог:

за жодних умов не допустити надання “особливого статусу” окупованим територіям ні за т. зв. формулою Штайнмаєра, ні шляхом внесення змін до законодавства України;

притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини;

проводити вибори до органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях лише після повної деокупації та перепаспортизації всього населення, здійсненої шляхом перевірки кожної особи на наявність громадянства інших держав, на співпрацю з окупаційним московським режимом, на лояльність до України та відповідність статусу громадянина України;

скасувати Закон України про особливий статус Донбасу як такий, що суперечить Конституції і несе пряму загрозу українському суверенітету (чинний до 31 грудня 2019 р.);

прийняття закону щодо проведення комплексу заходів стосовно деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим;

та ін.

Відзначимо, що від початку акції кількість активістів зросла, орієнтовно, до двох тисяч осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня під Офісом Президента на акцію протесту зібралося сотні людей,зокрема, представники різних політичних та громадських формувань — “Нацкорпус”, “Нацдружини”, ВО “Свобода”.

Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

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