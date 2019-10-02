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"Нет - капитуляции": активисты с Майдана двинулись к Офису Зеленского

Киев • УНН

 • 15119 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Митингующие, которые вышли на акцию "Нет капитуляции!" в Киеве, отправились с Майдана Независимости к Офису Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

"Нет - капитуляции": активисты с Майдана двинулись к Офису Зеленского

Отметим, что во время акции активисты озвучили ряд требований:

ни при каких условиях не допустить предоставления "особого статуса" оккупированным территориям ни по т. н. формуле Штайнмайера, ни путем внесения изменений в законодательство Украины;

привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления;

проводить выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях только после полной деоккупации и перепаспортизации всего населения, проведенной путем проверки каждого человека на наличие гражданства других государств, на сотрудничество с оккупационным московским режимом, на лояльность к Украине и соответствие статуса гражданина Украины;

отменить Закон Украины об особом статусе Донбасса как такой, что противоречит Конституции и несет прямую угрозу украинскому суверенитету (действует до 31 декабря 2019 года);

принятие закона о проведении комплекса мероприятий по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым;

и др.

Отметим, что с начала акции количество активистов возросло, ориентировочно, до двух тысяч человек.

Напомним, 1 октября под Офисом Президента на акцию протеста собралось сотни людей, в частности, представители различных политических и общественных формирований - "Нацкорпус", "Нацдружины", ВО "Свобода".

Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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