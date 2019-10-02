Активисты создали Движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве

КИЕВ. 2 октября. УНН. Активисты, протестующие против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений, объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу "Защити Украину" в Facebook.