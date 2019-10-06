МВД: на Майдане собралось около десяти тысяч человек

“Правоохранители следят за порядком во время мероприятий на Майдане Незалежности. На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих НГУ. Сейчас на Майдане Независимости находится около 10 тысяч человек. Нарушений не зафиксировано”, — информируют в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в воскресенье в Киеве несколько тысяч людей собрались на Майдане Независимости на вече, которое созвали активисты из “Движения сопротивления”, протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.