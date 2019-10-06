Участники акции против формулы Штайнмайера пришли под офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Участники столичной акции против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений двинулись с Майдана Независимости на Банковую. Сейчас они находятся под Офисом Президента, передает УНН.
По состоянию на 15:00 под Офисом собралось несколько тысяч человек. Они шумят “Нет капитуляции” и “одна единственная соборная Украина”. В ОП дежурят правоохранители.
Ранее в МВД сообщили, что на Майдан на акцию протеста вышло около 10 тысяч человек.
Как сообщал УНН, в воскресенье в Киеве несколько тысяч людей собрались на Майдане Независимости на вече, которое созвали активисты из “Движения сопротивления”, протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.