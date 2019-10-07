Пристайко не бачить зацікавленості Путіна в зустрічі у нормандському форматі

“На сьогоднішній момент я не бачу зацікавленості Росії в зустрічі (лідерів країн нормандської четвірки. — ред). Принаймні на цей час зустріч відкладається далі й далі”, — сказав Пристайко.

“Перший раз ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча два лідери запропонували і дата була запропонована французами. Зараз пропонується новий набір дат. Поки що ми не чуємо від Росії готовності зустрітися в цьому форматі саміту”, — додав очільник МЗС України.

“Путін хотів би продовження ситуації (на Донбасі — ред), бо вона його влаштовує. Ті півтора, може два, мільярди, які він витрачає для того, щоб тримати нас з вами всіх прив’язаними до себе, так, як він робить це в Придністров’ї, Абхазії і Осетії, — це його, мені здається, влаштовує. Що влаштовує наших німецьких і французьких друзів — на превеликий жаль, вони турбуються тим, щоб пошвидше закінчити й відновити, як вони це називають, business as usual”, — сказав Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську.