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Пристайко не бачить зацікавленості Путіна в зустрічі у нормандському форматі

Київ • УНН

 • 11249 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не бачить зацікавленості Росії в зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, тому РФ весь час знаходить причини щоб цю зустріч відкласти. Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

Пристайко не бачить зацікавленості Путіна в зустрічі у нормандському форматі

“На сьогоднішній момент я не бачу зацікавленості Росії в зустрічі (лідерів країн нормандської четвірки. — ред). Принаймні на цей час зустріч відкладається далі й далі”, — сказав Пристайко.

“Перший раз ми чули про технічну неможливість Путіна приїхати, хоча два лідери запропонували і дата була запропонована французами. Зараз пропонується новий набір дат. Поки що ми не чуємо від Росії готовності зустрітися в цьому форматі саміту”, — додав очільник МЗС України.

“Путін хотів би продовження ситуації (на Донбасі — ред), бо вона його влаштовує. Ті півтора, може два, мільярди, які він витрачає для того, щоб тримати нас з вами всіх прив’язаними до себе, так, як він робить це в Придністров’ї, Абхазії і Осетії, — це його, мені здається, влаштовує. Що влаштовує наших німецьких і французьких друзів — на превеликий жаль, вони турбуються тим, щоб пошвидше закінчити й відновити, як вони це називають, business as usual”, — сказав Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську.

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