Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську. Про це Пристайко сказав в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Що стосується безпекових червоних ліній, навіть мені, послу в НАТО, мені не відомо, що Петро Олексійович (Порошенко — ред), чи його радники, обговорили чи то в Мінську, чи то в НАТО... Та дорожня карта (з безпековими вимогами — ред), незважаючи на те, скільки було витрачено часу, не розглядається”, — сказав Пристайко.
Він додав, що основна “червона лінія” для влади — це безпека народу.
Раніше спікер ВРУ Дмитро Разумков розповів про “червоні лінії” у проекті закону про особливий статус Донбасу.
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