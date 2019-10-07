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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську

Київ • УНН

 • 24753 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Очільник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську. Про це Пристайко сказав в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.

Пристайко звинуватив Порошенка у приховуванні інформації під час переговорів в Мінську

“Що стосується безпекових червоних ліній, навіть мені, послу в НАТО, мені не відомо, що Петро Олексійович (Порошенко — ред), чи його радники, обговорили чи то в Мінську, чи то в НАТО... Та дорожня карта (з безпековими вимогами — ред), незважаючи на те, скільки було витрачено часу, не розглядається”, — сказав Пристайко.

Він додав, що основна “червона лінія” для влади — це безпека народу.

Раніше спікер ВРУ Дмитро Разумков розповів про “червоні лінії” у проекті закону про особливий статус Донбасу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Формула Штайнмайєра: Зеленський детально пояснив із чим Україна погодилась у Мінську

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