Разумков розповів про “червоні лінії” у проекті закону про особливий статус Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Під час підготовки нового законопроекту про особливий статус Донбасу не буде перейдено жодної “червоної лінії”. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Ключовим питанням стоїть питання про вибори. Вибори можуть відбуватися виключно за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. Друге — вибори можуть відбуватися лише коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Тому що все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнутий безпековий компонент, про що говорять усі політики і в першу чергу президент і я, і представники нашої політичної сили, тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу”, — заявив Разумков.
Нагадаємо, спікер ВРУ також заявив, що закон про особливий статус Донбасу писатиметься із залученням громадськості.
Як писав УНН, окуповані території Донбасу можуть отримати особливий статус відповідно до реформи децентралізації, а не через зміни в Конституції. Про це розповів народний депутат України від партії “Слуга народу”, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдан Яременко.