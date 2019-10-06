Разумков рассказал о "красных линиях" в проекте закона об особом статусе Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. При подготовке нового законопроекта об особом статусе Донбассу не будет перейдена ни одна "красная линия". Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности, о чем говорят все политики и в первую очередь президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда заработает так называемый новый закон об особом статусе Донбасса”, — заявил Разумков.
Напомним, спикер ВРУ также заявил, что закон об особом статусе Донбасса писаться с привлечением общественности.
Как писал УНН, оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко.