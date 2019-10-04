ОРДЛО можуть отримати особливий статус відповідно до реформи децентралізації - Яременко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Окуповані території Донбасу можуть отримати особливий статус відповідно до реформи децентралізації, а не через зміни в Конституції. Про це розповів народний депутат України від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдан Яременко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Особливий статус (Донбасу - ред.) - на основі децентралізації, на основі процесу, який зараз відбувається в Україні, особливий статус не територіям, а громадам", - сказав Яременко.
Яременко додав, що президент України Володимир Зеленський не погодиться на внесення змін в Конституцію з метою закріплення особливого статусу окупованих території Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, вибори на окупованих територіях проводитимуться одночасно з виборами на всій території України. Про це розповів Богдан Яременко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"Ми говоримо про вибори на всій території України, що правила будуть одна, в тому числі безпеки правила по всій країні, на основі українського законодавства",- сказав Яременко.
Як повідомляв УНН, голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона має підготувати власне бачення урегулювання конфлікту до обговорення на нормандському саміті, який очікується в кінці жовтня.