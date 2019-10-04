Яременко: вибори в ОРДЛО проводитимуться одночасно з виборами по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вибори на окупованих територіях проводитимуться одночасно з виборами на всій території України. Про це розповів народний депутат України від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдан Яременко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Ми говоримо про вибори на всій території України, що правила будуть одна, в тому числі безпеки правила по всій країні, на основі українського законодавства",- сказав Яременко.
По словам Яременка проведення виборів буде обговорюватися тільки після досягнення консенсусу в безпекових питаннях, а саме щодо забезпечення вільного волевиявлення за участі міжнародних спостерігачів, в тому числі.
"Ми прекрасно розуміємо, що на кожному кроці нас можуть обманути, тому робимо ці кроки дуже обережно й не поспішаючи", - підкреслив народний депутат.
Як повідомляв УНН, голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона має підготувати власне бачення урегулювання конфлікту до обговорення на нормандському саміті, який очікується в кінці жовтня.