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Яременко: выборы в ОРДЛО будут проводиться одновременно с выборами по Украине

Киев • УНН

 • 11542 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Выборы на оккупированных территориях будут проводиться одновременно с выборами на всей территории Украины. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Яременко: выборы в ОРДЛО будут проводиться одновременно с выборами по Украине

"Мы говорим о выборах по всей территории Украины, что правила будут одни, в том числе безопасности, правила по всей стране, на основе украинского законодательства", - сказал Яременко.

По словам Яременко проведение выборов будет обсуждаться только после достижения консенсуса в вопросах безопасности, а именно по обеспечению свободного волеизъявления при участии международных наблюдателей, в том числе.

"Мы прекрасно понимаем, что на каждом шагу нас могут обмануть, поэтому делаем эти шаги очень осторожно и не спеша", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНН, глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона должна подготовить свое видение урегулирования конфликта к обсуждению на нормандском саммите, который ожидается в конце октября.

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