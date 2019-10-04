Глава МЗС закликав до української формули миру, яка починається з деокупації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко закликав до української формули миру, яка починається з деокупації. Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Треба мати українську формулу миру. Формула миру це деокупація та повернення мирного життя громадянам... Я вважаю, що наша формула миру має бути підтримана всередині країни", - сказав Пристайко.
Він додав, що так звані іноземні формули врегулювання конфлікту з Росією ведуть до капітуляції.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України повідомив, що в кінці жовтня відбудеться "Нормандський саміт". Очільник МЗС додав,що до цього часу українська формула врегулювання має бути підготовлена до обговорення з лідерами Німеччини, Франції та Росії.
Голова МЗС додав, що до цього часу має буде підготовлена українська формула миру, яка передбачає деокупацію, демілітарізацію й після цього забезпечення виборів за українським законодавством.