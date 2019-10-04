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Глава МИД призвал к украинской формуле мира, которая начинается с деоккупации

Киев • УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал к украинской формуле мира, которая начинается с деоккупации. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

Глава МИД призвал к украинской формуле мира, которая начинается с деоккупации

"Надо иметь украинскую формулу мира. Формула мира - это деоккупация и возвращение мирной жизни гражданам ... Я считаю, что наша формула мира должна быть поддержана внутри страны", - сказал Пристайко.

Он добавил, что так называемые иностранные формулы урегулирования конфликта с Россией ведут к капитуляции.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины сообщил, что в конце октября состоится "Нормандский саммит". Глава МИД добавил, что к этому времени украинская формула урегулирования должна быть подготовлена к обсуждению с лидерами Германии, Франции и России.

Глава МИД добавил, что к этому времени должна быть подготовлена украинская формула мира, которая предусматривает деоккупацию, демилитаризацию и после этого обеспечение выборов по украинскому законодательству.

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