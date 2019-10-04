ОРДЛО могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации - Яременко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Особый статус (Донбасса - ред.) - на основе децентрализации на основе процесса, который сейчас происходит в Украине, особый статус не территориям, а общинам", - сказал Яременко.
Яременко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на внесение изменений в Конституцию с целью закрепления особого статуса оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, выборы на оккупированных территориях будут проводиться одновременно с выборами на всей территории Украины. Об этом рассказал Богдан Яременко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы говорим о выборах по всей территории Украины, что правила будут одни, в том числе безопасности правила по всей стране, на основе украинского законодательства", - сказал Яременко.
Как сообщал УНН, глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона должна подготовить свое видение урегулирования конфликта к обсуждению на нормандском саммите, который ожидается в конце октября.