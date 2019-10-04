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ОРДЛО могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации - Яременко

Киев • УНН

 • 19643 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

ОРДЛО могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации - Яременко

"Особый статус (Донбасса - ред.) - на основе децентрализации на основе процесса, который сейчас происходит в Украине, особый статус не территориям, а общинам", - сказал Яременко.

Яременко добавил, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на внесение изменений в Конституцию с целью закрепления особого статуса оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, выборы на оккупированных территориях будут проводиться одновременно с выборами на всей территории Украины. Об этом рассказал Богдан Яременко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы говорим о выборах по всей территории Украины, что правила будут одни, в том числе безопасности правила по всей стране, на основе украинского законодательства", - сказал Яременко.

Как сообщал УНН, глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона должна подготовить свое видение урегулирования конфликта к обсуждению на нормандском саммите, который ожидается в конце октября.

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