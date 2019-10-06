Закон про статус Донбасу писатиметься із залученням громадськості - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Закон про особливий статус Донбасу писатиметься із залученням громадськості. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Треба знаходити новий закон, новий механізм, цей закон не буде писатися в офісі президента, він буде писатися разом з суспільством”, — сказав Д. Разумков.
Він додав, що новий закон по особливий статус Донбасу запрацює після проведення виборів на окупованих територіях по українському законодавству й після того, як їх визнає ОБСЄ.
До того ж Д. Разумкова привітав виведення українських військ із Станиці Луганської, та наступні етапи, що заплановані на 7 жовтня в Золотому та Петровському.
“Безпека забезпечуватиметься силам Національної гвардії та Національної поліції”, — додав він.
Як писав УНН, окуповані території Донбасу можуть отримати особливий статус відповідно до реформи децентралізації, а не через зміни в Конституції. Про це розповів народний депутат України від партії “Слуга народу”, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдан Яременко.