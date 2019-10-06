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Закон о статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности - Разумков

Киев • УНН

 • 16697 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Закон об особом статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Закон о статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности - Разумков

“Надо находить новый закон, новый механизм, этот закон не будет писаться в офисе президента, он будет писаться вместе с обществом”, — сказал Д. Разумков.

Он добавил, что новый закон по особый статус Донбасса заработает после проведения выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и после того, как их признает ОБСЕ.

К тому же Д. Разумков приветствовал вывод украинских войск из Станицы Луганской, и следующие этапы, которые запланированы на 7 октября в Золотом и Петровском.

“Безопасность будет обеспечиваться силами Национальной гвардии и Национальной полиции”, — добавил он.

Как писал УНН, оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко.

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