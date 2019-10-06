Закон о статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Закон об особом статусе Донбасса будет писаться с привлечением общественности. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“Надо находить новый закон, новый механизм, этот закон не будет писаться в офисе президента, он будет писаться вместе с обществом”, — сказал Д. Разумков.
Он добавил, что новый закон по особый статус Донбасса заработает после проведения выборов на оккупированных территориях по украинскому законодательству и после того, как их признает ОБСЕ.
К тому же Д. Разумков приветствовал вывод украинских войск из Станицы Луганской, и следующие этапы, которые запланированы на 7 октября в Золотом и Петровском.
“Безопасность будет обеспечиваться силами Национальной гвардии и Национальной полиции”, — добавил он.
Как писал УНН, оккупированные территории Донбасса могут получить особый статус в соответствии с реформой децентрализации, а не из-за изменений в Конституции. Об этом рассказал народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества Богдан Яременко.