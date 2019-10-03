Формула Штайнмайєра: Зеленський детально пояснив із чим Україна погодилась у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський детально роз'яснив, що передбачає формула Штайнмайєра, а також із чим погодилась Україна у Мінську. На цьому він наголосив у своєму відеозверненні до українців, передає УНН.
“Можливо, я зараз когось сильно засмучу, але “зрада” скасовується. Пояснюю чому, і дуже прошу вас мене почути. Почнемо з найголовнішого. Чи хочемо ми завершення війни та повернення всіх українських територій? Так. Сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватися на найвищому рівні. Це — зустріч у Нормандському форматі. Чи могла вона відбутися найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона — найбільша страшилка останніх тижнів — “формула Штайнмаєра”, — наголосив Зеленський.
Він також закликав розібратися, що це за формула.
"Ця формула говорить лише одне — коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу.
А саме — після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось із чим погодилась Україна у Мінську", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими "ЛНР" та "ДНР" жодних угод.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.