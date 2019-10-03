Зеленський про формулу Штайнмайєра: Україна не підписувала угод із "ЛНР" і "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Україна не підписувала із так званими "ЛНР" та "ДНР" жодних угод. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, коментуючи підписання формули Штайнмайєра, передає УНН.
"Чи підписували ми якісь спільні угоди із так званими "ДНР" та "ЛНР". Ні. Ми відправили окремого листа пану Сайдіку, де засвідчили узгодження позицій по тексту цієї формули", - наголосив Зеленський.
Він також озвучив, що далі.
"Що далі? Завтра вибори на Донбасі? Ні. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом із президентом Франції, канцлером Німеччини та президентом РФ", - зазначив Зеленський.
Раніше УНН повідомляв, що Українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.