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Зеленский о формуле Штайнмайера: Украина не подписывала соглашений с "ЛНР" и "ДНР"

Киев • УНН

 • 11423 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Украина не подписывала с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя подписание формулы Штайнмайера, передает УНН.

Зеленский о формуле Штайнмайера: Украина не подписывала соглашений с "ЛНР" и "ДНР"

"Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, где показали согласование позиций по тексту этой формулы", - подчеркнул Зеленский.

Он также озвучил, что дальше.

"Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее состоится встреча в нормандском формате вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ", - отметил Зеленский.

Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

Украинские Национальные Новости

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