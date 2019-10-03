Зеленский о формуле Штайнмайера: Украина не подписывала соглашений с "ЛНР" и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Украина не подписывала с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя подписание формулы Штайнмайера, передает УНН.
"Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Нет. Мы отправили отдельное письмо господину Сайдику, где показали согласование позиций по тексту этой формулы", - подчеркнул Зеленский.
Он также озвучил, что дальше.
"Что дальше? Завтра выборы на Донбассе? Нет. Далее состоится встреча в нормандском формате вместе с президентом Франции, канцлером Германии и президентом РФ", - отметил Зеленский.
Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.