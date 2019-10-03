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Формула Штайнмайера: Зеленский подробно объяснил с чем Украина согласилась в Минске

Киев • УНН

 • 13998 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подробно разъяснил, что предполагает формула Штайнмайера, а также с чем согласилась Украина в Минске. Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Формула Штайнмайера: Зеленский подробно объяснил с чем Украина согласилась в Минске

"Возможно, я сейчас кого-то сильно огорчу, но "зрада"отменяется. Объясняю почему, и очень прошу вас меня услышать. Начнем с самого главного. Хотим ли мы завершения войны и возвращения всех украинских территорий? Да. Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне. Это - встреча в нормандском формате. Могла ли она состояться в ближайшее время? Нет. Почему? Потому на пути к этому была одна преграда - крупнейшая страшилка последних недель - "формула Штайнмайера", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал разобраться, что это за формула.

"Эта формула говорит только одно - когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.

А именно - после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский заверил, что Украина не подписывала с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" никаких соглашений.

Ранее УНН сообщал, что Украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

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