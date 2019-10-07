Пристайко обвинил Порошенко в сокрытии информации во время переговоров в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко обвинил Порошенко в сокрытии информации во время переговоров в Минске. Об этом Пристайко сказал в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.
“Что касается безопасности красных линий, даже мне, послу в НАТО, мне не известно, что Петр Алексеевич (Порошенко — ред), или его советники, обсудили то ли в Минске, то ли в НАТО ... Та дорожная карта (с вопросами требований по безопасности — ред), несмотря на то, сколько было потрачено на неё времени, не рассматривается”, — сказал Пристайко.
Он добавил, что основная “красная линия” для власти — это безопасность народа.
Ранее спикер ВРУ Дмитрий Разумков рассказал про “красные линии” в проекте закона об особом статусе Донбасса.
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