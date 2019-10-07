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Пристайко не видит заинтересованности Путина во встрече в нормандском формате

Киев • УНН

 • 11249 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит заинтересованности России во встрече лидеров стран Нормандской четверки, поэтому РФ все время находит причины чтобы эту встречу отложить. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова”, передает УНН.

Пристайко не видит заинтересованности Путина во встрече в нормандском формате

“На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече (лидеров стран нормандской четверки. — ред). По крайней мере на данный момент встреча откладывается дальше и дальше”, — сказал Пристайко.

“Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами. Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита”, — добавил глава МИД Украины.

“Путин хотел бы продолжение ситуации (на Донбассе — ред), потому что она его устраивает. Те полтора, а может два, миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, — это его, мне кажется, устраивает. Что устраивает наших немецких и французских друзей — к сожалению, они беспокоятся тем, чтобы поскорее закончить и восстановить, как они это называют, business as usual”, — сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко обвинил Порошенко в сокрытии информации во время переговоров в Минске.

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