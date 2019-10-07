Пристайко не видит заинтересованности Путина во встрече в нормандском формате

“На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече (лидеров стран нормандской четверки. — ред). По крайней мере на данный момент встреча откладывается дальше и дальше”, — сказал Пристайко.

“Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами. Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита”, — добавил глава МИД Украины.

“Путин хотел бы продолжение ситуации (на Донбассе — ред), потому что она его устраивает. Те полтора, а может два, миллиарда, которые он тратит для того, чтобы держать нас с вами всех привязанными к себе, так, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, — это его, мне кажется, устраивает. Что устраивает наших немецких и французских друзей — к сожалению, они беспокоятся тем, чтобы поскорее закончить и восстановить, как они это называют, business as usual”, — сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко обвинил Порошенко в сокрытии информации во время переговоров в Минске.