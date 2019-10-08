Пристайко розповів за яких умов можливий "Кіпрський сценарій" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів за яких умов Україна піде на так званий “Кіпрський сценарій”. Про це Пристайко сказав в ефірі ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“Якщо не виконується Мінський процес й ми втрачаємо людей, втрачаємо гроші, тоді треба звертатися до світового співтовариства. Якщо ми не можемо впоратися, то потрібна якась третя сила. Третій трек буде — коли ми нічого не зможемо зробити й треба буде йти за “Кіпрським сценарієм”, — сказав Пристайко.
Він додав, що команда президента України Володимира Зеленського прагне розв’язати ситуацію, яка декілька років знаходиться в підвішеному стані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна має план “Б” на випадок невдачі формули Штайнмайєра
Раніше Пристайко заявив, що не бачить зацікавленості Путіна в зустрічі у нормандському форматі. А спікер Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що законопроект про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після нормандського формату.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер: міжнародна спільнота не хоче кіпрського варіанту на Донбасі